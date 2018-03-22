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الوطن

مدير "تعليم القاهرة" يكرم الأمهات والأباء من العاملين بالمديرية

منذ 24 دقيقة
كتب: وائل فايز
مدير "تعليم القاهرة" يكرم الأمهات والأباء من العاملين بالمديرية

تعليم القاهرة تكرم الأمهات والاباء

كرم محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عددًا من الأمهات والآباء العاملين بديوان عام المديرية، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وكرمت اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمي بعض الأمهات والآباء على مستوى ديوان عام المديرية، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم وبعض الفقرات الفنية الموسيقية والغنائية.

وشهد الحفل توزيع الهدايا وشهادات التقدير على المكرمين بحضور قيادات المديرية تحت إشراف محمد الحسيني، أمين عام صندوق اللجنة النقابية، وهدى سيد أحمد، رئيس اللجنة النقابية، ووليد فاروق، أمين عام اللجنة.

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