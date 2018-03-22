أمريكا تدرج مواطنا فرنسيا على لائحة الإرهاب العالمية

أدرجت الولايات المتحدة، مواطنا فرنسيا على لائحة الإرهاب العالمية واتهمته بمساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي على نشر أسلحة كيماوية في ميادين المعارك بسوريا.

وقالت وزارة العدل الأمريكية -في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس- إن المواطن الفرنسي جو أسبرمان يعمل خبيرا في الأسلحة الكيماوية لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، وأشرف على إنتاج أسلحة كيماوية لنشرها على خط الجبهة في سوريا لحساب التنظيم.

كما أدرجت وزارة العدل "كتيبة الإمام البخاري" الجماعة المسلحة التي تعتبرها حليفة لتنظيم القاعدة وأكبر قوة مقاتلة أوزبكية في سوريا" على لائحة الإرهاب العالمية.