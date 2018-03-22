المهن التعليمية توجه غرفة العمليات الخاصة لمساعدة الناخبين

صرح إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن هئية المكتب برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قررت تكليف غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة بالجزيرة بتشكيل فريق عمل أثناء فترة الانتخابات الرئاسية في جميع محافظات مصر ومراكزها من خلال مقرات النقابة البالغ عددها حوالي 400 مقر وذلك لمساعدة الناخبين والتيسير عليهم في معرفة أماكن اللجان وأرقامها، وتقديم العون لكبار السن والسيدات الحوامل والمرضى والأطفال المصاحبين لذويهم بالإضافة إلى تنظيم الطوابير وتقديم المياه أو العصائر لتخفيف مشقة الانتظار والوقوف تحت حرارة الشمس.

وأشار شاهين، إلى أن نقابة المعلمين شريك أساسي للمجتمع المدني في كل ما يتعلق بأي عمل وطني عام وأنها دائماً في قلب الأحداث تقوم بدورها الوطني والخدمي على أكمل وجه ضاربةً أروع الأمثلة ليحتذي الجميع بخلق المعلمين التي يتصف بالنبل والشهامة ومساعدة الآخرين.