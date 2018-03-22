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الوطن

15 إبريل.. محافظ أسوان يعقد اجتماعا قبل إغلاق بحيرة ناصر أمام الصيد

منذ 29 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
15 إبريل.. محافظ أسوان يعقد اجتماعا قبل إغلاق بحيرة ناصر أمام الصيد

أسماك بحيرة ناصر

عقد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، مساء اليوم، اجتماعًا أمنيًا تنسيقيًا مع القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بحضور اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان والسكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مساعد المحافظ للمشروعات القومية حيث تم مناقشة واستعراض أهم محاور الإجراءات الأمنية لتأمين مسطح بحيرة ناصر وشواطئها طوال العام، وخاصةً أثناء فترة غلق البحيرة المقررة أمام أي أنشطة أو أعمال للصيد.

وأكد حجازي على أن فترة غلق البحيرة في المدة المقررة من 15 إبريل وحتى 15 يونيو نظرًا لحلول شهر رمضان في منتصف مايو المقبل، تم إقرارها طبقًا للاتفاق المسبق مع رؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين والجهات المعنية في اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للبحيرة في 13 مارس الحالي والذي شهد الاستماع لكافة المقترحات والآراء، حيث أن فترة الغلق تأتي بعد أخذ الرأي الفني من هيئة الثروة السمكية، لافتًا إلى أن إقرار فترة وقف أنشطة الصيد تأتي ضمن العديد من الإجراءات التي تشملها خطة تنمية الثروة السمكية والتي أثمرت هذا العام عن زيادة معدلات الإنتاج السمكي إلى 17 ألف طن بنسبة زيادة 53 % مقارنة بالعام السمكي السابق.

 وأشار حجازي إلى أنه سيتم تجهيز وصيانة سيارات الدفع الرباعي اللازمة لمساعدة الجهود الأمنية في مواجهة محاولات التهريب عبر المدقات والدروب الجبلية حول شواطئ البحيرة، علاوة على جاهزية 15 وحدة نهرية لعملية التأمين بعد رفع كفاءتها، مؤكدًا على أنه سيتم وقف العمل بجميع مصانع إنتاج الثلج حتى يتم الحد من محاولات الصيد الجائر وتهريب أي كميات من الأسماك التي تحتاج إلى الثلج أثناء نقلها من مسطح البحيرة إلى خارج المحافظة، كما تم تخصيص خط ساخن في غرفة عمليات المحافظة لتلقي كافة البلاغات عن أي أنشطة مخالفة لسرعة اتخاذ الأجهزة المعنية الإجراءات اللازمة لمنع والحد من التهريب.

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