رئيس "القابضة للصناعات المعدنية": لن نقبل بوجود أي شركة تحقق خسائر

قال الدكتور مدحت نافع، الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، كلف بتعظيم ربحية الشركات ذات الأداء المتميزة وسرعة إيقاف خسائر الشركات الخاسرة وتحويلها إلى الربحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أسواق وأعمال"، المُذاع عبر فضائية "ON LIVE"، أن هناك 15 شركة منضوية تحت الشركة القابضة، موضحًا أن الإطار الذي سيعمل من خلاله مجلس إدارة الشركة هو الرؤية الشاملة للإصلاح الاقتصادي، والذي نتج عنه تحسن تصنيف مصر الائتمان وتراجع معدلات التضخم والفائدة.

وتابع: "محتجاين تطوير وطفرة شاملة، ومش هنقبل بوجود أي شركة تحقق خسائر، إجمالي أرباح الشركة القابضة والـ15 شركة الأخرى مليار ونصف المليار جنيه في العام المالي الماضي، لكن الشركة القابضة لوحدها حققت 470 مليون جنيه أرباح".