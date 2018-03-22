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الوطن

ماتيس: السعودية جزء من الحل في اليمن

منذ 45 دقيقة
كتب: أ ف ب
ماتيس: السعودية جزء من الحل في اليمن

جيم ماتيس

أبلغ وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخميس أن على السعودية والولايات المتحدة أن تبذلا "جهودا ملحة" لإنهاء النزاع في اليمن.

وجاءت التصريحات خلال لقاء في البنتاجون في إطار جولة الأمير محمد في الولايات المتحدة والتي بدأت هذا الأسبوع بزيارة إلى البيت الأبيض.

وقال ماتيس لولي العهد في البنتاجون "كما ناقشنا مع الرئيس (دونالد) ترامب الثلاثاء، علينا إحياء الجهود الملحة للتوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن، ونحن ندعمك على هذا الصعيد".

وقال ماتيس إنه يعتقد أن السعودية "هي جزء من الحل".

وأضاف أن السعودية "وقفت إلى جانب الحكومة المعترف بها دولياً، وسننهي هذه الحرب، هذه هي الخلاصة. وسننهيها بشروط ايجابية لمصلحة الشعب اليمني وكذلك لأمن الدول في شبه الجزيرة".

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً في اليمن لقتال المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

 

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