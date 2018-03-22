ماكرون يزور موريتانيا في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ 21 عاما

تستعد موريتانيا لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس فرنسي لنواكشوط منذ 21 عاما، حيث تعود آخر زيارة إلى عام 1997 عندما زار الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك موريتانيا خلال حكم الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع.

وذكر مركز الصحراء الاستراتيجي الموريتاني أن موريتانيا استقبلت 4 رؤساء فرنسيين في تاريخها كان أولهم الرئيس شارل ديجول عام 1959 واستقبله الرئيس المختار ولد داداه.

وفي فبراير 1971 زار جورج بومبيدو موريتانيا واستقبله الرئيس المختار ولد داداه، فيما زار الرئيس فرانسوا ميتران عام 1982 موريتانيا واستقله الرئيس محمد خونه ولد هيداله.