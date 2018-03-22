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الوطن

"الوزراء": التحرك الحكومي كان سابقا لحكم وقف نشاط أوبر وكريم

منذ 16 دقيقة
كتب: أحمد عنتر
"الوزراء": التحرك الحكومي كان سابقا لحكم وقف نشاط أوبر وكريم

أرشيفية

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي يتضمن تقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم، أحالته الحكومة بالفعل إلى مجلس النواب، إذ أحيل إلى مجلس الدولة في نوفمبر الماضي لبيان دستوريته.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن التحرك الحكومي كان سابقا لحكم القضاء الإداري بشأن أوبر وكريم، مؤكدا أن دعوى وقف أوبر وكريم مقامة من أفراد لوقف النشاط، وليست هناك آلية لدى المحكمة لإبلاغ الحكومة بمناقشتها قضية معينة، خاصة أن النشاط خاص وغير حكومي.

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