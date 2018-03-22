أباظة: "التأمين الصحي الشامل" يضع معايير جودة للمنشآت الصحية المختلفة

قال الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، إن قانون التأمين الصحي الشامل يفصل تقديم الخدمة عن التمويل.

وأضاف أباظة، خلال حواره ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذي يُذاع عبر فضائية "ON LIVE": "هناك 3 هيئات، الأولى لإدارة أموال المشتركين وهي تتعاقد مع الجهات المقدمة للخدمة، وهيئة أخرى مقدمة للخدمة، وهيئة ثالثة تضع المعايير العالمية للمنشآت التي تقدم الخدمة الصحية".

وتابع: "سيتم وضع معايير جودة واعتماد للمنشآت الصحية التي تقدم الخدمات، ولن يتوقف الأمر على مجرد تقديم الخدمات كما كان بالماضي".