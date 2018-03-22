وزير النقل: "بسيب عربيتي وأركب المترو.. وبفرح لما ألاقيه زحمة"

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الحديث عن زيادة تذكرة المترو قديم وتحدثنا بشأنه منذ 8 شهور، مؤكدا أن الخدمة التي يقدمها مترو الأنفاق أحسن خدمة نقل في مصر.

ولفت عرفات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، إلى أنه يترك سيارته ويستخدم المترو حتى في الزحمة، قائلا: "بسيب عربيتي كتير وبروح أي اجتماع بالمترو علشان سريع جدا، وعمري ما ركبت عربية لوحدي ولازم تكون على آخرها بالناس، أنا بفرح لما بلاقي المترو زحمة".

وتابع: "الوصول لوسط البلد في تلت ساعة، أو مدينة نصر للجيزة في ساعة اللي تلت دي خدمة مميزة، ورخيصة، المترو ده ملك للشعب مش حكومة ولا رئاسة".