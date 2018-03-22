الإماراتية "وهم" عن "قول كلمتك": يشرفني تقديم الأعمال الوطنية لمصر

قالت الفنانة الإماراتية "وهم"، إنَّ أغنية "قول كلمتك"، التي تتحدث عن الإنجازات التي شهدتها مِصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعن أهمية المُشاركة في الانتخابات، تُعد فكرة المُلحن المِصري، عمرو العزبي.

وأضافت "وهم"، خلال لقائها ببرنامج "شير"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، أنَّ: "الملحن المصري، عمرو العزبي، فاجأها بالفكرة العظيمة للغناء عن أهمية المُشاركة في الانتخابات المصرية"، قائلة: "أحب الغناء باللهجة المصرية.. وأحب الشعب المصري".

وأوضحت "نحنُ قمنا بتسجيل الأغنية في مدة لا تزيد عن ساعتين"، لافتة إلى أنّها تَتشرف بتقديم هذه الأعمال الوطنية للشعب المصري، قائلة: "فريق عمل الأغنية مصري، وذلك بقيادة المُلحن الكبير، عمرو العزبي".

كانت الفنانة الإماراتية "وهم"، قد طرحت أغنية وطنية، تحت عنوان "قول كلمتك"، تتحدث عن الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من كلمات طارق بدر، وألحان عمرو العزبي، وتوزيع ميدو راشد، وجيتار ميزو، وهندسة صوتية محمد العزبي.

جاءت كلمات الأغنية كالتالي: "أيوه مصري ليك قرار قول كلمتك.. من زمان صاحب إرادة طول سكتك.. مصر بكره على الوجوه ترسم شجر.. لون خضار دعوة عمار ساعة المطر.. مصر بينا تبقى لينا بكره تعلي وبأيدينا.. والصناعة والزراعة بالعلم تمشي السفينة.. أوعى تسمع للي قال إيه يفيدك النزول.. ابني وابنك لو تشارك يبقى مبدأ في العقول.. الإرادة الصادقة قوة جوه رأيك البداية.. والأمل مفروش في مصري صبره أبعد من النهاية".

وسيطرت حالة من البهجة والتفاؤل على "الأغنية" التي طرحتها الفنانة الإماراتية "وهم" التي تُنافس الفنان حسين الجسمي، في حب مصر.