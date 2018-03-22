غدا.. حورية فرغلي ضيفة سمر يسرى في "أنا وأنا" على on e

تحل الفنانة حورية فرغلى، غدًا، ضيفة على برنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسري على قناة ONE، وذلك في التاسعة والنصف مساءً، وذلك بعد الإجازة التى حصل عليها فريق عمل البرنامج خلال الفترة الماضية.

وطرحت سمر يسري، برومو الحلقة الذي كشف عن تصريحات نارية من قبل حورية فرغلى أبرزها إجرائها 7 عمليات في أنفها خلال عامين فقط.

وأكدت أن خطيبها ترك لها دبلة الخطوبة بعد دورها فى فيلم "كلمنى شكراً"، مشيرة إلى أن النجومية مش جسم حلو لأن الفنانة ليست موديل، وأن هناك فنانات نجمات ولكن ليسوا ممثلين جيدين وقالت اسم ياسمين صبرى.