تسجيل الدخول

الوطن

موسى مصطفى عن أزمة "الغد" مع أيمن نور: خلاف مبادئ مش "شخصي"

منذ 13 دقيقة
كتب: شريف سليمان
موسى مصطفى عن أزمة "الغد" مع أيمن نور: خلاف مبادئ مش "شخصي"

المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى

قال موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، إن العلاقة بين حزب الغد الذي يرأسه والإخواني الهارب أيمن نور، منقطعة منذ عام 2006. 

وأضاف موسى، خلال حواره مع الإعلامي تامر امين، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُذاع عبر فضائية الحياة"، أنه كانت هناك خلافات مادية بين الحزب وأيمن نور، بسبب تشكيل الأخير للجنة مالية مستقلة عن الحزب، مستطردًا: "محدش كان فاهم وضعها إيه، وسمعنا أرقام مش طبيعية، ولما سألناه قال محدش له دعوة باللجنة".

وتابع: "مرضيناش بالكلام، فقررنا نحقق معاه وفصلناه، وخلافنا كان على مبادئ، مش شخصي".

أخبار متعلقة

موسى مصطفى موسى: لم ننتظر تكوين شعبية للحزب لإعلان ترشحنا للرئاسة

موسى مصطفى موسى: لم ننتظر تكوين شعبية للحزب لإعلان ترشحنا للرئاسة
بالفيديو| موسى مصطفى: "ترشحت للرئاسة لتفويت الفرصة على الإخوان"

بالفيديو| موسى مصطفى: "ترشحت للرئاسة لتفويت الفرصة على الإخوان"
موسى مصطفى: حزب الغد أعد برنامجا يصلح للرئاسة منذ 18 شهرا

موسى مصطفى: حزب الغد أعد برنامجا يصلح للرئاسة منذ 18 شهرا
الليلة.. موسى مصطفى موسى ضيف "الحياة اليوم"

الليلة.. موسى مصطفى موسى ضيف "الحياة اليوم"
موسى مصطفى موسى يشارك في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة

موسى مصطفى موسى يشارك في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة
مصطفى موسى: السيسي تحدث بمنتهى الصدق مع ساندرا نشأت

مصطفى موسى: السيسي تحدث بمنتهى الصدق مع ساندرا نشأت

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

موسى مصطفى موسى: "مش عاوزين أحزاب دينية"

موسى مصطفى موسى: "مش عاوزين أحزاب دينية"

محكمة تقضي بإعادة رخصة قيادة لسائق "ميت"

محكمة تقضي بإعادة رخصة قيادة لسائق "ميت"

فيلم "الأصليين" يحصد الجائزة الكبرى في "الأقصر الأفريقي"

فيلم "الأصليين" يحصد الجائزة الكبرى في "الأقصر الأفريقي"

وزير التمية المحلية يفتتح 4 مشروعات بتكلفة 16 مليون في قنا

وزير التمية المحلية يفتتح 4 مشروعات بتكلفة 16 مليون في قنا

موسى مصطفى: أنا في موقف لا اُحسد عليه.. "ناس قالتلي أنت صعبان علينا"

موسى مصطفى: أنا في موقف لا اُحسد عليه.. "ناس قالتلي أنت صعبان علينا"

اختيارات الوطن

"حضن أم" من مديرة مدرسة حكومي للفائزين بأوائل الطلبة: "فرحانة بيكم"

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

الأكثر قراءة

عاجل