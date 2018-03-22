موسى مصطفى عن أزمة "الغد" مع أيمن نور: خلاف مبادئ مش "شخصي"

قال موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، إن العلاقة بين حزب الغد الذي يرأسه والإخواني الهارب أيمن نور، منقطعة منذ عام 2006.

وأضاف موسى، خلال حواره مع الإعلامي تامر امين، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُذاع عبر فضائية الحياة"، أنه كانت هناك خلافات مادية بين الحزب وأيمن نور، بسبب تشكيل الأخير للجنة مالية مستقلة عن الحزب، مستطردًا: "محدش كان فاهم وضعها إيه، وسمعنا أرقام مش طبيعية، ولما سألناه قال محدش له دعوة باللجنة".

وتابع: "مرضيناش بالكلام، فقررنا نحقق معاه وفصلناه، وخلافنا كان على مبادئ، مش شخصي".