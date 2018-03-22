محلل سياسي: قرار تحرير سعر الصرف كان حتميا لزيادة الإنتاج المحلي

قال الدكتور إبراهيم الشهابي، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية، إن قرار تحرير سعر الصرف كان قرار حتمي لاعتباره محاولة لمعالجة أثار فترة طويلة، لافتًا إلى أن الهيكل الاقتصادي في هذا التوقيت كان يعتمد على الاستيراد وليس هناك إنتاجا حقيقيا داخل مصر، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف "الشهابي"، خلال حواره مع برنامج "حكاية وطن"، مع الإعلامي حاتم نعمان، عبر فضائية "الصحة والجمال"، أنه كان لدى الحكومة القدرة على اتخاذ هذا القرار قبل عامين من توقيته، حيث كان الاقتصاد آنذاك قادرًا على تحمل هذه الصدمة.

وأشار إلى أن قرار التعويم جاء بناءً على طلب صندوق النقد الدولي.