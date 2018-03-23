محافظ الدقهلية يدرس مشروعي مترو الأنفاق والقطار المكهرب مع وفد فرنسي

التقى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أمس، بوفد السفارة الفرنسية بالقاهرة، ومهندسي هيئة الأنفاق بوزارة النقل، لمناقشة الخرائط الخاصة بمقترحات خطوط السير للقطار المكهرب المقترح تنفيذه من المنصورة إلى مدينة المنصورة الجديدة.

ويشمل خط السير "المنصورة، وطلخا، ونبروه، وبلقاس، وقلابشو، والدمايرة، وكفر الغاب، وجمصة البلد، وجمصه، و15 مايو، المنصورة الجديدة".

وطالب الشعراوي، رؤساء قطاعات المرافق ورؤساء مراكز ومدن وأحياء المنصورة وطلخا ونبروه وبلقاس وجمصة، بالتنسيق مع مراكز معلومات ودعم اتخاذ القرار ومركز شبكات المرافق بالمنصورة، بسرعه إعداد قاعده بيانات ومعلومات وخرائط متكاملة لجميع خطوط المرافق بمدينة المنصورة والمناطق المقترح أن تكون خطوط سير القطار الكهربائي من المنصورة إلى مدينة المنصورة الجديدة مارا بالمدن المشار إليها، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للأنفاق بوزارة النقل، لسرعة قيام الجانب الفرنسي لإعداد الدراسة الاقتصادية والفنية ودراسات الجدوى الخاصة بمشروعي مترو الأنفاق بمدينة المنصورة وطلخا، ومشروع القطار المكهرب إلى مدينة المنصورة الجديدة.

وأكد الشعراوي، أن الدقهلية حريصة على إنهاء تنفيذ تلك المشروعات التنموية الكبرى بنطاقها، مشيرا إلى تذليل كافة العقبات وإعداد كافة ما يلزم للانتهاء من الدراسات المطلوبة، بمشاركه فعالة من هيئة الأنفاق بوزارة النقل.

وثمن المحافظ، اهتمام الجانب الفرنسي بالمشروعات المذكورة، مشيدا بالعلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات، موضحا إسهامات الجانب الفرنسي في المشروع الكبير لمترو الأنفاق بالقاهرة.

وتطلع محافظ الدقهلية، أن يكون مترو أنفاق المنصورة أول نموذج لهذا المشروع خارج القاهرة، موجها بضرورة استمرار التعاون أولا بأول مع هيئه الأنفاق من قبل أجهزة المرافق بالمحافظة، لسرعة إنهاء إعداد قاعدة البيانات المطلوبة ليبدأ الجانب الفرنسي بإعداد الدراسات المطلوبة بالتعاون من جانبه مع هيئه الأنفاق بوزارة النقل.

حضر الاجتماع من الجانب الفرنسي مسؤولي قطاع التنمية الاقتصادية والتنمية الدولية جوزفين ايبير، وهوزيف الكابيريلى، ومن هيئة الأنفاق مهندسي التخطيط كلا من المهندس أحمد محمد علي، والمهندس حسام سمير، بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، وممثلين عن نواب البرلمان بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديري قطاعات المرافق والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.