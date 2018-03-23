تسجيل الدخول

الوطن

محافظ الدقهلية يدرس مشروعي مترو الأنفاق والقطار المكهرب مع وفد فرنسي

اليوم AM 02:17
كتب: صالح رمضان
محافظ الدقهلية يدرس مشروعي مترو الأنفاق والقطار المكهرب مع وفد فرنسي

اجتماع محافظ ادلقهلية مع وفد فرنسي لدراسة القطار المكهرب

التقى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أمس، بوفد السفارة الفرنسية بالقاهرة، ومهندسي هيئة الأنفاق بوزارة النقل، لمناقشة الخرائط الخاصة بمقترحات خطوط السير للقطار المكهرب المقترح تنفيذه من المنصورة إلى مدينة المنصورة الجديدة.

ويشمل خط السير "المنصورة، وطلخا، ونبروه، وبلقاس، وقلابشو، والدمايرة، وكفر الغاب، وجمصة البلد، وجمصه، و15 مايو، المنصورة الجديدة".

وطالب الشعراوي، رؤساء قطاعات المرافق ورؤساء مراكز ومدن وأحياء المنصورة وطلخا ونبروه وبلقاس وجمصة، بالتنسيق مع مراكز معلومات ودعم اتخاذ القرار ومركز شبكات المرافق بالمنصورة، بسرعه إعداد قاعده بيانات ومعلومات وخرائط متكاملة لجميع خطوط المرافق بمدينة المنصورة والمناطق المقترح أن تكون خطوط سير القطار الكهربائي من المنصورة إلى مدينة المنصورة الجديدة مارا بالمدن المشار إليها، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للأنفاق بوزارة النقل، لسرعة قيام الجانب الفرنسي لإعداد الدراسة الاقتصادية والفنية ودراسات الجدوى الخاصة بمشروعي مترو الأنفاق بمدينة المنصورة وطلخا، ومشروع القطار المكهرب إلى مدينة المنصورة الجديدة.

وأكد الشعراوي، أن الدقهلية حريصة على إنهاء تنفيذ تلك المشروعات التنموية الكبرى بنطاقها، مشيرا إلى تذليل كافة العقبات وإعداد كافة ما يلزم للانتهاء من الدراسات المطلوبة، بمشاركه فعالة من هيئة الأنفاق بوزارة النقل.

وثمن المحافظ، اهتمام الجانب الفرنسي بالمشروعات المذكورة، مشيدا بالعلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات، موضحا إسهامات الجانب الفرنسي في المشروع الكبير لمترو الأنفاق بالقاهرة.

وتطلع محافظ الدقهلية، أن يكون مترو أنفاق المنصورة أول نموذج لهذا المشروع خارج القاهرة، موجها بضرورة استمرار التعاون أولا بأول مع هيئه الأنفاق من قبل أجهزة المرافق بالمحافظة، لسرعة إنهاء إعداد قاعدة البيانات المطلوبة ليبدأ الجانب الفرنسي بإعداد الدراسات المطلوبة بالتعاون من جانبه مع هيئه الأنفاق بوزارة النقل.

حضر الاجتماع من الجانب الفرنسي مسؤولي قطاع التنمية الاقتصادية والتنمية الدولية جوزفين ايبير، وهوزيف الكابيريلى، ومن هيئة الأنفاق مهندسي التخطيط كلا من المهندس أحمد محمد علي، والمهندس حسام سمير، بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، وممثلين عن نواب البرلمان بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديري قطاعات المرافق والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

 

أخبار متعلقة

مدبولي: جار تنفيذ 11232 وحدة سكنية بـ"دار مصر" في المنصورة الجديدة

مدبولي: جار تنفيذ 11232 وحدة سكنية بـ"دار مصر" في المنصورة الجديدة
ضبط سلاح ناري بحوزة شخص بقصد ترويع المواطنين في المنصورة الجديدة

ضبط سلاح ناري بحوزة شخص بقصد ترويع المواطنين في المنصورة الجديدة
المجتمعات العمرانية تكشف موعد الانتهاء من مشروع مدينة المنصورة الجديدة

المجتمعات العمرانية تكشف موعد الانتهاء من مشروع مدينة المنصورة الجديدة
محافظ الدقهلية: 3 مشاريع عملاقة في المنصورة الجديدة وبحيرة المنزلة

محافظ الدقهلية: 3 مشاريع عملاقة في المنصورة الجديدة وبحيرة المنزلة
السيسي يخصص 809 أفدنة لامتداد مدينة المنصورة الجديدة

السيسي يخصص 809 أفدنة لامتداد مدينة المنصورة الجديدة
تخصيص 40.5 فدان في المنصورة الجديدة لإقامة منطقة تكنولوجية

تخصيص 40.5 فدان في المنصورة الجديدة لإقامة منطقة تكنولوجية
المتحدث باسم "الإسكان": المنصورة الجديدة تقع على ساحل البحر المتوسط

المتحدث باسم "الإسكان": المنصورة الجديدة تقع على ساحل البحر المتوسط

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

شيرين لحسن الشافعي: جايبالك وردة يا سونسون

شيرين لحسن الشافعي: جايبالك وردة يا سونسون

البترول: أحداث 2011 أوقفت الدولة عن إنتاج الغاز وأجبرتها على الاستيراد

البترول: أحداث 2011 أوقفت الدولة عن إنتاج الغاز وأجبرتها على الاستيراد

الملا: المواطن يشارك بـ1850 جنيها لتوصيل الغاز والدولة تتحمل الباقي

الملا: المواطن يشارك بـ1850 جنيها لتوصيل الغاز والدولة تتحمل الباقي

عكاشة: "اللي مينزلش الانتخابات عنده خدش في الهوية الوطنية"

عكاشة: "اللي مينزلش الانتخابات عنده خدش في الهوية الوطنية"

محافظ الدقهلية يدرس مشروعي مترو الأنفاق والقطار المكهرب مع وفد فرنسي

محافظ الدقهلية يدرس مشروعي مترو الأنفاق والقطار المكهرب مع وفد فرنسي

اختيارات الوطن

"حضن أم" من مديرة مدرسة حكومي للفائزين بأوائل الطلبة: "فرحانة بيكم"

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

الأكثر قراءة

عاجل