بالفيديو| قبل "البرتغال".. حكاية 9 مباريات تاريخية لمصر أمام الكبار

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة ودية، مساء اليوم، أمام نظيره البرتغالي، على ستاد لاتس جران في العاصة السويسرية زيورخ، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم المقام في روسيا، يونيو المقبل.

وقبل مباراة الغد، خاض المنتخب المصري مباريات كثيرة أمام المنتخبات الكبيرة، يستعرض "الوطن" أبرزها في التقرير التالي:

- مصر وهولندا 1990:

شهد كأس العالم 1990 بإيطاليا، المشاركة الأخيرة للمنتخب المصري في المونديال قبل التأهل لموسكو 2018، وافتتح المنتخب المصري مبارياته بملاقاة المنتخب الهولندي الذي يعج بالنجوم وقتها، الذين دخلوا اللقاء بثقة تصل لحد الغرور أنهم سيكتسحون المنتخب المصري، لتخطف مصر تعادلا تاريخيا بهدف لكل فريق، الهدف أحرزه مجدي عبدالغني من ركلة جزاء، ليطلق المعلق الراحل محمود بكر صيحته الشهيرة "وهبطت عدالة السماء على استاد باليرمو".

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- مصر وإنجلترا 1990:

في المباراة الثالثة لمنتخب مصر في كأس العالم 90، واجه المنتخب الإنجليزي، على ملعب سانت إليا كالياري بتاريخ 21 يونيو، ليخسر اللقاء بهدف دون رد ويودع المسابقة من الدور الأول لتصبح الذكرى الأخيرة لمصر في كأس العالم.

- مصر وفرنسا 2003:

التقى المنتخب المصري مع نظيره الفرنسي، في مباراة ودية عام 2003، وتلقى المنتخب المصري خسارة ثقيلة، بخمسة أهداف مقابل لاشيء، وشهد اللقاء مراوغة شهيرة من الفرنسي اللاعب جابرييل سيسيه لمدافع المنتخب المصري بشير التابعي.

- مصر والبرتغال 2005:

شهد يوم 17 أغسطس 2005، المواجهة الأخيرة بين المنتخبين المصري والبرتغالي قبل لقائهما الليلة، ونجح المنتخب البرتغالي في الفوز على نظيره المصري بثنائية نظيفة، بالمباراة التي أقيمت بجزر الأزور في البرتغال.

- مصر وأوروجواي 2007:

واجه المنتخب الأوروجوياني المنتخب المصري وديا عام 2007، وفاز الأول بهدفين دون رد، ويعد منافس مصر في مجموعتها في مونديال روسيا 2018.

- مصر والأرجنتين:

مباراة واحدة جمعت مصر بالأرجنتين عام 2008، وكانت مباراة ودية انتهت بفوز التانجو بهدفين للاشيء في لقاء لم يشارك فيه النجم ليونيل ميسي.

- مصر والبرازيل:

في إطار مشاركة المنتخب المصري في بطولة القارات 2009، افتتح المنتخب مبارياته بلقاء راقصي السامبا، المنتخب البرازيلي، وفازت البرازيل في اللحظات الأخيرة 3-4 بركلة جزاء بعد ملحمة مصرية وأداء جيد من صانع الألعاب المصري، محمد أبوتريكة نال عليه ثناء الصحافة العالمية.

- مصر وإيطاليا:

في المباراة الثانية لمنتخب مصر في كأس القارات 2009، التقى المنتخب الإيطالي، بطل العالم وقتها، وفاز المنتخب المصري بهدف دون رد أحرزه محمد حمص، في مباراة تاريخية تألق فيها الحارس التاريخي للمنتخب، عصام الحضري وزاد عن مرماه ببسالة.

- مصر وإنجلترا 2010:

في عام 2010، عاد المنتخب المصري ليلتقي نظيره الإنجليزي في مباراة ودية على استاد ويمبلي الدولي، المباراة التي خسرها المنتخب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.