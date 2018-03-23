15 رسالة لموسى مصطفى في آخر حوار له قبل الصمت الانتخابي

حل المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، ضيفا على الإعلامي تامر أمين، ليرد على كثير من التساؤلات، قبل أيام من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين بالداخل، ووجه موسى عدد من الرسائل أثناء حديثه للإعلامي تامر أمين.

"الوطن" يرصد أبرز الرسائل التي وجهها المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، في حواره مع "تلفزيون الحياة":

- سبب ترشحه للانتخابات الرئاسية ليس وليد اللحظة الحالية، بل بدأ التخطيط لإعداد برنامجه الرئاسي قبل 18 شهرا، وتحدث مع الرئيس السيسي في اجتماع الأحزاب لمدة 20 دقيقة أكثر من أي رئيس حزب آخر.

- سأصوت لنفسي في الانتخابات، ومن لا يصدقني يأتي معي خلف الستارة "صوتي ليا".

- دشن موسى حملة "مؤيدون لدعم الرئيس السيسي" في الانتخابات، بعد إعلان الفريق أحمد شفيق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، واتخذ موسى قرار الترشح للانتخابات بعد انسحاب الفريق شفيق مباشرة، ولم يترشح قبل انسحاب الفريق أحمد شفيق لأنه يرى أنها كانت ستكون انتخابات لها قيمتها.

- الإخوان ودعوات المقاطعة التي أطلقها البعض سبب ترشحه للانتخابات بعد انسحاب كل المرشحين، ولولا وجود برنامجا لديه ما ترشح للانتخابات، وإجراءات ترشحه للانتخابات تمت في وقت قياسي وفي الساعات الأخيرة.

- حزب الغد كان متواجدا في الميدان في 30 يونيو، ولعب دور مهم في عزل الإخوان.

- قرار ترشحه للرئاسة أدى لمشاكل وخلافات داخل الحزب، وحدثت العديد من الاستقالات داخل الحزب بسبب القرار، ولم تطلب أي جهة سيادية منه الترشح بل كان نابعا من دوره الوطني.

- الخلاف بين موسى وأيمن نور ليس خلافا شخصيا بل خلاف مبادئ، بسبب تشكيل نور للجنة مالية خاصة به داخل الحزب، مم أثار الشكوك حول تلقيه تمويلات من الخارج، وتم التحقيق معه وفصله من الحزب.

- وقال موسى: "الموقف الذي وضعت نفسي فيه لا أحسد عليه، والناس قالولي أنت صعبان علينا".

- ازعجه رفض الاتحاد الأوروبي الإشراف على الانتخابات، بحجة أن الانتخابات محسومة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضدهم عقب انتهاء الانتخابات.

- جميع من حوله يعلمون أن الانتخابات شبه محسومة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

- أكد: "كنت على علم بقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعبيته وجماهيريته، ولن أنزعج من تضاءل فرصي بالفوز، لأنني فائز بالفعل بتفويت الفرصة علي أعداء الوطن".

- حال عدم فوزه بالانتخابات سيقدم برنامجه للرئيس عبدالفتاح السيسي، للمساعدة للارتقاء بأحوال المواطن المصري.

- تمنى أن تصل نسبة المشاركة لأكثر من 30 مليون ناخب، ليس من أجله أو من أجل الرئيس السيسي بل من أجل مصر.

- أول شئ سيفعله حال فوزه في الانتخابات، هو تمليك الشباب وفتح المصانع المغلقة وطرح أسهمها للشباب.

- مصر تمر بفترة صعبة ويجب أن نشارك حتى لا نتعرض للخطر، لأن مصر مستهدفة.