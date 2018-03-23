تسجيل الدخول

الوطن

فوز البدري ومبروك في انتخابات التجديد النصفي لـ"أطباء أسنان المنيا"

منذ 50 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
فوز البدري ومبروك في انتخابات التجديد النصفي لـ"أطباء أسنان المنيا"

صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الأسنان الفرعية بالمنيا، برئاسة المستشارين ولاء إبراهيم حامد ومحمود الصغير، فوز الدكتور خالد صلاح البدري بمقعد العضوية بمنطقة شمال الصعيد بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم، بعد حصوله على 179 صوتا من إجمالي أصوات 330 صوتا.

كما أعلنت فوز الدكتور أحمد مبروك عبدالنبي عبدالجواد، بمقعد العضوية تحت السن بالنقابة الفرعية بالمنيا، بحصوله على 160 صوتا من إجمالي 2017 صوتا.

وأوضح الدكتور محمد خديوي، أمين صندوق النقابة الفرعية بالمنيا وعضو فوق السن، أن نتيجة مرشح المنيا على مقعد تحت السن بالنقابة العامة لم تعلن حتى الآن، لأن الانتخابات تجرى على مستوى محافظات الجمهورية.

أخبار متعلقة

المحجوب بمؤتمر جماهيري في المنيا: ردوا الجميل للسيسي "ولو بوردة"

المحجوب بمؤتمر جماهيري في المنيا: ردوا الجميل للسيسي "ولو بوردة"
إقبال كبير بانتخابات التجديد النصفي لـ"أطباء الأسنان" في المنيا

إقبال كبير بانتخابات التجديد النصفي لـ"أطباء الأسنان" في المنيا
حفل لاختيار الأم المثالية بـ"تعليم المنيا"

حفل لاختيار الأم المثالية بـ"تعليم المنيا"
رئيس جامعة المنيا يلقي ندوة لطلابه عن "التنمية السياسية"

رئيس جامعة المنيا يلقي ندوة لطلابه عن "التنمية السياسية"

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

قبيلة "المطيري" تعلن دعمها للسيسي في انتخابات الرئاسة بمؤتمر بالمنيا

قبيلة "المطيري" تعلن دعمها للسيسي في انتخابات الرئاسة بمؤتمر بالمنيا

محاضرة عن بر الوالدين ببيت ثقافة ديرمواس في المنيا

محاضرة عن بر الوالدين ببيت ثقافة ديرمواس في المنيا

تمدد إقليمي ومغازلة.. خبراء يكشفون دوافع إنشاء تركيا قاعدة في العراق

تمدد إقليمي ومغازلة.. خبراء يكشفون دوافع إنشاء تركيا قاعدة في العراق

"عمرة بطعم السجن".. "نصاب" يهدي عجوزا رحلة عمرة لتمرر شنطة مخدرات

"عمرة بطعم السجن".. "نصاب" يهدي عجوزا رحلة عمرة لتمرر شنطة مخدرات

موجز 6 صباحا| عابد في بريطانيا من أجل مريم.. وهشام عباس يغني للسيسي

موجز 6 صباحا| عابد في بريطانيا من أجل مريم.. وهشام عباس يغني للسيسي

اختيارات الوطن

"حضن أم" من مديرة مدرسة حكومي للفائزين بأوائل الطلبة: "فرحانة بيكم"

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

حكاية 4 شباب مولهم "تحيا مصر" فصاروا أصحاب شركة: "اتبرعنا لرد الجميل"

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

نجل آخر ملوك مصر وزوجته فى «سك العملة»

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

«الشيخ ماهر» يتبرع بـ«توكتوكين» للنداء على الموتى

الأكثر قراءة

عاجل