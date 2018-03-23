فوز البدري ومبروك في انتخابات التجديد النصفي لـ"أطباء أسنان المنيا"

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الأسنان الفرعية بالمنيا، برئاسة المستشارين ولاء إبراهيم حامد ومحمود الصغير، فوز الدكتور خالد صلاح البدري بمقعد العضوية بمنطقة شمال الصعيد بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم، بعد حصوله على 179 صوتا من إجمالي أصوات 330 صوتا.

كما أعلنت فوز الدكتور أحمد مبروك عبدالنبي عبدالجواد، بمقعد العضوية تحت السن بالنقابة الفرعية بالمنيا، بحصوله على 160 صوتا من إجمالي 2017 صوتا.

وأوضح الدكتور محمد خديوي، أمين صندوق النقابة الفرعية بالمنيا وعضو فوق السن، أن نتيجة مرشح المنيا على مقعد تحت السن بالنقابة العامة لم تعلن حتى الآن، لأن الانتخابات تجرى على مستوى محافظات الجمهورية.