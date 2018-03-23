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الوطن

قبيلة "المطيري" تعلن دعمها للسيسي في انتخابات الرئاسة بمؤتمر بالمنيا

اليوم AM 06:26
كتب: اسلام فهمي
قبيلة "المطيري" تعلن دعمها للسيسي في انتخابات الرئاسة بمؤتمر بالمنيا

مؤتمر قلبيلة المطيري لدعم السيسي

أعلن خالد محمد فرحان، شيخ قبيلة المطيري بالمنيا، دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال فرحان، إن الرئيس يقضي على الإرهاب الغاشم الذي يحاول هدم البلاد وتعطيل مسيرة التقدم والرخاء، وهناك العديد من الإنجازات التي حققها الرئيس أثناء فترة ولايته ولا ينكرها إلا حاقد.

ودعا فرحان، خلال مؤتمر عقدته حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، بقرية عرب الشيخ محمد التابعة لمجلس قروي نزلة حسين، شعب المنيا وجمهورية مصر العربية بأكملها، بالحضور والتوجه لصندوق الانتخابات، ليثبتوا للعالم أن المصريين يدًا واحدة، ويقفون خلف زعيمهم وقائدهم عبدالفتاح السيسي.

وقال عاطف عمر، أمين الحملة بمركز المنيا، إن مصر بلد الريادة ولابد أن يكون لكل إنسان دورا ايجابيا، للحفاظ على مصر لأن مصر لو سقطت لسقط العالم، و"لا بد من الخروج للإدلاء بأصواتنا وأن ننتخب قائد سخره الله لخدمة مصر والحفاظ عليها".

 

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