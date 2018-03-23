محاضرة عن بر الوالدين ببيت ثقافة ديرمواس في المنيا

أقام بيت ثقافة ديرمواس في المنيا، بإشراف أقليم وسط الصعيد الثقافي، محاضرة بعنوان "رعاية المسنين وبر الوالدين"، في إطار الاحتفال بعيد الأم.

قدم المحاضرة الشيخ عمر علي عبدالمالك، وتناول فيها بر الوالدين، وموقف الأبناء من الآباء والأمهات، وكيف عبر القرآن الكريم عن بر الوالدين، ورعاية المسنين وكبار السن، وجزاء عقوق الوالدين في الإسلام.

على جانب آخر، أقام قصر ثقافة مغاغة التابع لنفس الفرع، ورشة فنية للفنون التشكيله بالتعاون مع التوجيه الفني، تضمنت تنفيذ مجسمات فنية باستخدام ورق الكروشيه.