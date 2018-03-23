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الوطن

بالفيديو| والدة شهيد: "حسيت بوجع مكان إصابته وسمعت صوت بيقول باسم مات"

اليوم AM 06:39
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| والدة شهيد: "حسيت بوجع مكان إصابته وسمعت صوت بيقول باسم مات"

الشهيد باسم محسن

حكت والدة الشهيد النقيب باسم محسن، تفاصيل استشهاد نجلها الذي استشهد يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة، برصاص قناص في العريش.

وأضافت والدة الشهيد، خلال لقائها مع الإعلامية منة فاروق في برنامجها "مساء دريم" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أن نجلها تخرج من كلية الشرطة عام 2010، واستلم عمله في سوهاج ثم قدم طلب للانتقال للأمن المركزي بالعريش بعدما أصبحت ملتهبة.

وحكت والدة الشهيد عن يوم استشهاده: "يومها كنت بفرش شقته عشان كان زفافه بعد 40 يوما من استشهاده، وأنا بفرش الشقة حسيت بوجع جامد جدًا مكان دخول وطلوع الرصاصة من باسم، وسمعت حد بيقولي باسم مات، ولقيت ابني جاي قولتله باسم مات يا مهاب، قالي آه باسم مات".

 

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