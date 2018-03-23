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الوطن

بالفيديو| "الجندي" يعلق على تصريحات "رمي طلبات النواب في الزبالة"

منذ 34 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| "الجندي" يعلق على تصريحات "رمي طلبات النواب في الزبالة"

اللواء أبوبكر الجندي

قال اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، إنه في أثناء اجتماعه برؤساء بعض المدن والمراكز بإحدى محافظات الصعيد، سأله عن عدم اختياره في مسابقة القيادات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "مصر النهارده" المٌذاع عبر فضائية "مصر الأولى" أنه شرح لهم خطوات المسابقة وكيف سارت مؤكدًا لهم أن الوزارة لم تتدخل في الاختيارات وأنه قال لهم: "لم يتدخل أحد في الدولة لصالح أحد وبروح النواب وباخد توصيات وبحطها في جيبي وبوصل المكتب وبرميها في الزبالة من غير ما أبص فيها".

وأوضح الجندي أنه انتقل بعدها للقاء النواب وأنه وجد أن الكلمة الوحيدة التي انتقلت للاجتماع أنه يرمى أوراق النواب في القمامة مضيفًا: "سابوا كل اللي أنا قولته وممسكوش غير في دي".

 

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