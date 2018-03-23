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الوطن

بالصور| "الصحة": إغلاق مستشفى بمدينة نصر لوجود مخالفات جسيمة

منذ 31 دقيقة
كتب: محمد مجدي
بالصور| "الصحة": إغلاق مستشفى بمدينة نصر لوجود مخالفات جسيمة

جانب من تشميع المستشفى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، إغلاق مستشفى نور الحياة للخصوبة، والكائنة بمنطقة مدينة نصر، محافظة القاهرة، لوجود مخالفات جسيمة بها تتنافى مع قواعد السلامة الصحية والمهنية، وحفاظاً على صحة المرضى.

وأوضح الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أنه في أثناء مرور لجنة مكونة من الادارة المركزية للعلاج الحر على مستشفى نور الحياة للخصوبة أمس الأول، وجد مخالفات جسيمة بالمستشفى تضر بالصالح العام، ومنها عدم وجود عناية مركزة كما هو مثبت بالرخصة، كما أن العيادات الخارجية وأماكن فحص المرضى لا تحتوي على أحواض غسيل أيدي أو ستريليوم وهو ما يخالف قواعد مكافحة انتقال العدوى.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه بالمرور على جناح العمليات تبين عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى داخل الجناح مع وجود آلات جراحية غير معقمة معدة للاستخدام، لافتا إلى وجود عدد من أمبولات "أترابيسيلات" مدون عليها "خاص بوزارة الصحة" ومهربة من مستشفيات وزارة الصحة إضافة إلى مستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

ولفت مجاهد، إلى أنه بالمرور على معمل التحاليل الطبية وجد شخص ليس طبيب ولا يحمل تصريح لمزاولة المهنة، مشيرا إلى أن عقوبة تلك المخالفة فقط هو سحب ترخيص المنشأة الطبية طبقاً لنص القانون رقم 51 لسنة 1989، كما تبين عدم اتباع أساليب مكافحة العدوى، فضلاً عن ضبط مستلزمات وكواشف طبية منتهية الصلاحية وتم حصرها وإعدامها.

وكشف مجاهد، أنه من ضمن المخالفات عدم وجود دورة تعقيم سليمة إضافة إلى عدم وجود أحواض لغسيل الاَلات، مشيرا إلى أنه حرصا على سلامة الأجنة الموجودة بالمستشفى وعددها 14 جنينا، فقد تم إعطاء مهلة لغرفة عمليات واحدة قدرها 72 ساعة لاستكمال تلقيح الأجنة الموجودة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنها لن تتهاون في التعامل بحزم مع أي منشأة طبية تفتقد معايير الجودة والسلامة البيئية والمهنية، وذلك حرصا منها على سلامة المرضى، مؤكدةً أنها ستستمر في حملاتها للتأكد من انضباط تقديم الخدمة الطبية، بالمنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

 

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