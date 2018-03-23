"مستقبل وطن أسيوط" ينظم مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسي

نظم حزب مستقبل وطن في أسيوط مؤتمرًا جماهيريا حاشدا في قرية كوم المنصورة، التابعة لمركز أبنوب نظمه حزب مستقبل وطن، بحضور المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الموازنة بمجلس النواب، وعبدالكريم زكريا عضو مجلس النواب، وحمدي الشيخ منسق عام لجان المصالحات في بيت العائلة وممثلين عن الأوقاف ومطرانية أبنوب.

وقال محمد عبدالمالك أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبنوب في أسيوط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم إنجازات غير مسبوقة حيث حقق لمصر الاستقرار والأمن والأمان، وأعلى قيمة المواطنة واهتم بإقامة المشروعات القومية الضخمة التي أصبح لها مردود كبير على المستوى الداخلي والخارجي، وأعاد لمصر مكانتها بين دول العالم.

وأضاف أن الزراعة في عهد الرئيس السيسي نالت دفعات قوية في مجال البحوث الزراعية والإنتاج الزراعي، ومئات المشروعات السمكية، والثروة الحيونية والداجنة، تعزيزًا للأمن الغذائي وانحياز الرئيس للفلاح المصري.

وطالب النائب عبدالكريم زكريا عضو مجلس النواب، المواطنين بالخروج يوم الاقتراع لقول كلمة الحق، مؤكدا أن الخروج يوم الانتخابات سيكون لرد الجميل للوطن، وتوضيح الصورة الحقيقية للرأي العام الدولي بأن مصر تقف وراء الرئيس صفًا واحدًا من أجل استكمال الإنجازات التي قادها، منوها بالملحمة الوطنية التي يقودها الجيش في محاربة الإرهاب بسيناء، وأن ذلك رسالة للعالم بأن مصر جاهزة بكل قوتها وقادرة على حماية أراضيها.

من جانبه، أكد المهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الموازنة، على ما حققه الرئيس السيسي من إنجازات ومشروعات عملاقة منها حفر قناة جديدة، واستصلاح مليون ونصف فدان.

وقال حمدي الشيخ منسق لجان مصالحات بيت العائلة، إن السيسي حافظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وحفاظ على حدود، وتراب الوطن من خلال تسليحه للجيش حتى أصبح العاشر على مستوى العالم.