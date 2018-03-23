تسجيل الدخول

الوطن

"مستقبل وطن أسيوط" ينظم مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسي

اليوم AM 09:52
كتب: سعاد أحمد
"مستقبل وطن أسيوط" ينظم مؤتمرا حاشدا لتأييد السيسي

مستقبل وطن بابنوب ينظم مؤتمرحاشد لتاييد الرئيس السيسي  بكوم المنصورة

نظم حزب مستقبل وطن في أسيوط مؤتمرًا جماهيريا حاشدا في قرية كوم المنصورة، التابعة لمركز أبنوب نظمه حزب مستقبل وطن، بحضور المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الموازنة بمجلس النواب، وعبدالكريم زكريا عضو مجلس النواب، وحمدي الشيخ منسق عام لجان المصالحات في بيت العائلة وممثلين عن الأوقاف ومطرانية أبنوب.

وقال محمد عبدالمالك أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبنوب في أسيوط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم إنجازات غير مسبوقة حيث حقق لمصر الاستقرار والأمن والأمان، وأعلى قيمة المواطنة واهتم بإقامة المشروعات القومية الضخمة التي أصبح لها مردود كبير على المستوى الداخلي والخارجي، وأعاد لمصر مكانتها بين دول العالم.

وأضاف أن الزراعة في عهد الرئيس السيسي نالت دفعات قوية في مجال البحوث الزراعية والإنتاج الزراعي، ومئات المشروعات السمكية، والثروة الحيونية والداجنة، تعزيزًا للأمن الغذائي وانحياز الرئيس للفلاح المصري.

وطالب النائب عبدالكريم زكريا عضو مجلس النواب، المواطنين بالخروج يوم الاقتراع لقول كلمة الحق، مؤكدا أن الخروج يوم الانتخابات سيكون لرد الجميل للوطن، وتوضيح الصورة الحقيقية للرأي العام الدولي بأن مصر تقف وراء الرئيس صفًا واحدًا من أجل استكمال الإنجازات التي قادها، منوها بالملحمة الوطنية التي يقودها الجيش في محاربة الإرهاب بسيناء، وأن ذلك رسالة للعالم بأن مصر جاهزة بكل قوتها وقادرة على حماية أراضيها.

من جانبه، أكد المهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الموازنة، على ما حققه الرئيس السيسي من إنجازات ومشروعات عملاقة منها حفر قناة جديدة، واستصلاح مليون ونصف فدان.

وقال حمدي الشيخ منسق لجان مصالحات بيت العائلة، إن السيسي حافظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وحفاظ على حدود، وتراب الوطن من خلال تسليحه للجيش حتى أصبح العاشر على مستوى العالم.

 

أخبار متعلقة

مؤتمر جماهيري لـ"مستقبل وطن" بأسيوط لدعم السيسي

مؤتمر جماهيري لـ"مستقبل وطن" بأسيوط لدعم السيسي
"مستقبل وطن" بأسيوط يواصل نقاط التمركز بالشارع لدعم السيسي

"مستقبل وطن" بأسيوط يواصل نقاط التمركز بالشارع لدعم السيسي
"مستقبل وطن" بأسيوط يطلق فعاليات "نقاط التمركز" لدعم السيسي

"مستقبل وطن" بأسيوط يطلق فعاليات "نقاط التمركز" لدعم السيسي
صور| "مستقبل وطن" بأسيوط ينظم مؤتمرا جماهيريا بمنفلوط لتأييد السيسي

صور| "مستقبل وطن" بأسيوط ينظم مؤتمرا جماهيريا بمنفلوط لتأييد السيسي
"مستقبل وطن" بأسيوط ينظم مؤتمرا جماهيريا بمنفلوط لمناصرة السيسي

"مستقبل وطن" بأسيوط ينظم مؤتمرا جماهيريا بمنفلوط لمناصرة السيسي
اليوم.. "مستقبل وطن" بأسيوط ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد السيسي

اليوم.. "مستقبل وطن" بأسيوط ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد السيسي

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

لجنة الانتخابات الروسية تعلن فوز فلاديمير بوتين رسميا بـ76.69%

لجنة الانتخابات الروسية تعلن فوز فلاديمير بوتين رسميا بـ76.69%

سعفان: صرف 125 ألف جنيه مستحقات مصري عن فترة عمله في السعودية

سعفان: صرف 125 ألف جنيه مستحقات مصري عن فترة عمله في السعودية

"الأرصاد": اضطراب في حركة الملاحة بالبحر المتوسط

"الأرصاد": اضطراب في حركة الملاحة بالبحر المتوسط

ضبط 112 ألف عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر في البحيرة

ضبط 112 ألف عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر في البحيرة

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 22 لفافة هيروين في البحيرة

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 22 لفافة هيروين في البحيرة

اختيارات الوطن

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

لافتة بطول 4 طوابق تحذر صاحب العقار: مش طالعين من البيت

لافتة بطول 4 طوابق تحذر صاحب العقار: مش طالعين من البيت

"حضن أم" من مديرة مدرسة حكومي للفائزين بأوائل الطلبة: "فرحانة بيكم"

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

«أحمد ومحمد وحبشى» ظهروا فى «شعب ورئيس»: «ما صدقناش إن كلامنا هيتذاع»

الأكثر قراءة

عاجل