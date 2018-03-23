إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 20 قيراطا، في حملة مكبرة بناحية مركز دار السلام، مشددًا على جميع الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات والإزالة الفورية لجميع التعديات وتنفيذ خطة المحافظة للتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحماية أراضي الدولة.

وقال لطفي محمد علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، إن الوحدة المحلية شنت حملة إزالات مكبرة أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وهي عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض على مساحة 20 قيراطًا تقريبا، وجارٍ إعمال المتابعة وتكثيف الحملات.