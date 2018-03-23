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الوطن

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 22 لفافة هيروين في البحيرة

منذ 14 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 22 لفافة هيروين في البحيرة

اللواء علاء عبدالفتاح

ألقت أجهزة الأمن في البحيرة، اليوم، القبض على 3 أشخاص في كمين أمني على الطريق الزراعي بدمنهور، وبحوزتهم 22 لفافة من مخدر الهيروين.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط القطاع الثالث بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز دمنهور، بضبط "حسن.ع" 34 عاما، عامل، و"أحمد.ع" 31 عاما، حاصل على دبلوم، و"عمرو.ح" 34 عاما، عامل ومقيم في دمنهور، في أثناء استقلالهم سيارة ملاكي قيادة الثالث على الطريق الزراعي السريع أمام مدخل مجمع المواقف الجديد اتجاه الإسكندرية دائرة المركز، وبحوزتهم 22 لفافة لمخدر الهيروين.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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