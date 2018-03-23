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الوطن

"نجم سابع جار": نفسي أبقى ممثل شامل "وما أتصنفش"

منذ 27 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"نجم سابع جار": نفسي أبقى ممثل شامل "وما أتصنفش"

باسم علي

قال الفنان الشاب باسم علي أحد نجوم الوجوه الجديدة لمسلسل "سابع جار" إنه مشاركته في "مسلسل ونوس" جاء عن طريق "الأودشن"، موضحا: "المسلسل من الخطوات اللي أخدتها ومبسوط إني شاركت في مسلسل بحجم مسلسل ونوس".

وأضاف باسم خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن كل مشاهده في مسلسل "نونس" كانت مع الفنانة هالة صدقي فقط، وأنه استفاد من العمل معها وتعلم منها الدقة والالتزام.

وتابع باسم أنه شارك في فيلم "الجيل الرابع" عن طريق "الأدوشن" وتم اختياره من المخرج شريف إسماعيل، لافتا إلى أنه دراسته للفن غيرت تفكيره ووعيه في قراءة النصوص، وأن الثقافة والفن هو مكسب، لافتا إى أنه تخرج عام 2017.

وشرح باسم أن المسرح يعتبر من أصعب أنواع الفنون، لأن الجمهور يحضر العرض لايف، وأن والفرصة في المسرح تكون مرة واحدة ومفيهاش هزار، بخلاف المسلسل أو الفيلم، الذي يتيح فرص إعادة تصوير المشهد أكثر من مرة.

واستكمل باسم أنه شارك في فيلم "من ضهر راجل"، ولكن مشهده تم منتجته بشكل كبير، موضحا أن نجاحه جاء بعد معاناة وفرص لم يحافله الحظ بها، ولكنه كان لديه الاصرار.

وأشار باسم إلى أن والده ووالدته وأخوته سعداء بنجاحه، "بيحبوا يشوفوني وانا بمثل، ودايما داعمين ليا وفخورين بيا".

واستكمل باسم: "نفسي أبقى ممثل شامل واعمل كل حاجة وما أتصنفش لأن التصنيف ليس في صالح الممثل، موضحا أنه يحب الفنان أحمد زكي والفنان عادل إمام والفنان يحى الفخراني من جيل الرواد، ومن جيل الشبابا الحالي الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد حلمي، معربا عن تمنيه العمل معهم.

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