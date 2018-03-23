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وصول وسفر 1347 راكبا لمينائي سفاجا والغردقة وتداول 474 شاحنة

منذ 6 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
وصول وسفر 1347 راكبا لمينائي سفاجا والغردقة وتداول 474 شاحنة

ارشيفية

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهم 111 راكبا و62 شاحنة بضائع و2 شاحنة عفش ركاب و6 سيارات كما تغادر ثلاث سفن وهي مسرة، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 321 راكبا و161 شاحنة بضائع و17 سيارة.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهي مسرة، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 362 راكبا و124 شاحنة بضائع و8 شواحن عفش ركاب و11 سيارة كما تغادر السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهم 147 راكب و117 شاحنة بضائع و4 سيارات.

ويشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 279 راكبا و28 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 127 راكبا  و6 سيارات.

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