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الوطن

إحباط محاولة تهريب 8 خناجر إلى الإمارات في مطار القاهرة

منذ 26 دقيقة
كتب: محمدالشيخ
إحباط محاولة تهريب 8 خناجر إلى الإمارات في مطار القاهرة

سلطات الأمن بمطار القاهره الدولي تضبط راكب حاول تهريب ٨ خناجر للأمارات

تمكنت إدارة التأمين في مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مسافر على متن طائرة طيران الاتحاد المتجة إلى أبو ظبي.

كانت الخدمة المعينة على جهاز الكشف على الحقائب، اشتبهت في إحدى حقائب الراكب، وبفتحها بمعرفة الراكب وتفتيشها، عُثر بداخلها على طلقة حية غير معلومة العيار، و8 خناجر بالجراب الخاص بهم.

وأخطر اللواء طة بيومي مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطار القاهرة الدولي، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه الراكب، وتحرر محضر بالمضبوطات وعرضه على نيابة النزهة للتحقيق.

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