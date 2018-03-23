جلسة أولى للبرلمان الإيطالي الجديد ولا توافق حول رئاسة غرفتيه

تبدأ اليوم الجمعة الدورة التشريعية الـ18 للبرلمان الايطالي حيث من المقرر أن ينتخب البرلمانيون الجدد رئيسي مجلس النواب والشيوخ.

وبحسب وكالة آكي على الرغم من توافق إئتلاف يمين الوسط وحركة خمس نجوم على تقاسم الرئاستين، إلا أن الحركة رفضت مقترحا من الائتلاف بشأن إسناد رئاسة الشيوخ للقيادي في حزب (إيطاليا إلى الأمام)، باولو روماني بإعتبار أنه “مدان قضائيا” بتهمة استغلال المال العام في أغراض شخصية

وبدوره أعلن الحزب الديمقراطي، القوة السياسية الثالثة في البرلمان الجديد، أن برلمانييه سيصوتون بأوراق بيضاء في عمليتي الاقتراع لإختيار رئيسي النواب والشيوخ بغض النظر عن أسماء المرشحين.