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الوطن

التحقيق مع عاطل بتهمة الإستيلاء على 67 ألف جنيه من ضحاياه في المرج

منذ 18 دقيقة
كتب: محمد سيف
التحقيق مع عاطل بتهمة الإستيلاء على 67 ألف جنيه من ضحاياه في المرج

صورة أرشفية

تباشر نيابة المرج تحقيقاتها مع عاطل بتهمة الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في مجال التسويق الشبكي من ضحاياه في المرج.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ورد إليها بلاغاً من 4  مواطنين يتهمون "محمد أ.م" 30 سنة بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية قدرها 67 ألف جنيه  بزعم إستثمارها وتحقيق أرباح فى مجال التسويق الشبكى من خلال شركة كائنة خارج البلاد.

ومن خلال جمع المعلومات أكدت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب صحة أقوال الشاكين، وأن المتهم اتخذ طرقاً إحتيالية من خلال إيهام الشاكين بتحقيق أرباح عالية لهم نتيجة إستثمار أموالهم لدى إحدى شركات التسويق الشبكي.

 

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