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الوطن

الانتهاء من حصر 98% من المزارع بمدينة الطور تمهيدا لتقنين أوضاعها

منذ 12 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
الانتهاء من حصر 98% من المزارع بمدينة الطور تمهيدا لتقنين أوضاعها

المهندس عاطف حامد

أكد المهندس عاطف حامد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، أنه جري الانتهاء من حصر قرابة 98% من إجمالي المساحات المزروعة بمدينة طور سيناء.

وقال عاطف، عبر تصريحات صحفية، اليوم، إن مديرية الزراعة تقوم حاليَا باستلام ملفات راغبي التقنين من الوحدة المحلية لمدينة الطور لفحصها واستيفاء المستندات الناقصة تمهيدًا لإرسالها إلى الجهاز الوطني لتنمية سيناء، مشيرًا أن مساحة ما تم حصره بمدينة الطور 10 أفدنة، وفي مدينة الطور قامت اللجنة بحصر 62 حالة من المتقدمين للتقنين خلال الأسبوع الماضي.

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