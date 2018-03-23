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الوطن

السيسي يتفقد سير عملية "سيناء 2018": سنحتفل بالنصر على خوارج هذا العصر

منذ 10 دقيقة
كتب: مروة عبدالله
السيسي يتفقد سير عملية "سيناء 2018": سنحتفل بالنصر على خوارج هذا العصر

السيسي يتفقد سير عملية " سيناء 2018" ويؤكد : مواجهة الإرهاب أشرف مهمة

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، إحدى القواعد الجوية في سيناء، واستمع إلى شرح عدد من الطيارين لطبيعة مهامهم المكلفين بها.

واطمأن السيسي، على سير العمليات وطبيعة المهام التي تكلف بها القوات الجوية، حيث أثنى على الدور المهم والحيوي التي تنفذه بأعلى درجة من الاحترافية والكفاءة العالية.

كما التقى السيسي عناصر من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة المتمركزة في سيناء، والتي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة، لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي.

وأعرب الرئيس عن اعتزازه والشعب المصري بالدور الوطني الذي يقوم به مقاتلو القوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب، واستعادة الأمن بهذه البقعة الغالية من أرض مصر، مشيدا بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية، وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة ضد هذه العناصر، مؤكدا ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه أن يرفع السلاح ضد أي مصري، وأن عقيدة الجيش المصري الأصيلة هي حماية الشعب والوطن وليس الاعتداء علي أحد.

وشدد السيسي على ضرورة زيادة القدرة على التوصيف، والفهم والوعي والإيمان بعدالة قضيتنا لزيادة القدرة على المواجهة، مشيرًا إلى أن مواجهة الإرهاب أشرف مهمة على الإطلاق، لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصري، قائلا: "سنأتي هنا قريبا للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر".

وأوضح أن عملية التنمية في سيناء ستتحقق بمشيئة الله، وأن الدولة تضع نصب أعينها الاستمرار في تنميتها والتي تقدر تكلفتها بـ275 مليار جنيه، مشيرا إلى الانتهاء من إنشاء مطار مدني في سيناء كأحد دعائم التنمية، خلال الفترة المقبلة.

واستمع القائد الأعلى إلى أراء واستفسارات المقاتلين، مؤكدا أن الفترة الماضية كانت تستهدف تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء الثقة والروح المعنوية للشعب المصري، والإيمان والقدرة على الانطلاق نحو المستقبل، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة للبناء وجني الثمار.

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