السيسي يرتدي البدلة العسكرية ويتناول الإفطار على الأرض مع أبطال سيناء

تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجبة الإفطار مع أبنائه من مقاتلي سيناء، وأدى صلاة الجمعة مع عدد من أبطال القوات المسلحة والشرطة المشاركين في العملية الشاملة "سيناء - 2018".

وقال السيسي إن مؤسسات الدولة بأكملها مكلفة بالحفاظ على الدولة وكيانها ووجودها، مشددا على أنه لن يترك مصر عرضة للضياع أو الهدم، مشيرًا إلى أن جهود المصريين هي التي ستبني مصر وتصل بها إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء الأمل في المستقبل.

ووجه السيسي، الشكر للمقاتلين الأبطال على ما يقومون به من أعمال جليلة، تستهدف الحفاظ على أمن مصر وشعبها وصون مقدسات الوطن.