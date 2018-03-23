تسجيل الدخول

الوطن

حملة لتشميع وإغلاق المحلات المخالفة بنطاق حي شرق بالإسكندرية

منذ 27 دقيقة
كتب: فاطمة محمود
حملة لتشميع وإغلاق المحلات المخالفة بنطاق حي شرق بالإسكندرية

حملة لتشميع وإغلاق المحلات المخالفة بنطاق حي شرق بالإسكندرية

شن حي شرق الإسكندرية حملة لغلق المحلات المخالفة وغير المرخصة بتواجد إدارة رخص المحلات ولجنة الغلق بالحي وبمصاحبة قوة شرطة قسم رمل أول، حيث تم غلق محمصة البركة الكائن ش 20 متفرع من شارع أحمد بن سليمان، وغلق مقهى عمومي الكائن 171ش وينجت بولكلي، وغلق ثلاجة موز الكائن 40ش بن تيميه باكوس.

ووجه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالتعامل بحزم تجاه جميع المحال المخالفة على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها من حيث غلق وتشميع تلك المحال التي تعمل بدون ترخيص، وذلك لحماية حقوق المواطنين، وفرض هيبة الدولة والقانون.

أخبار متعلقة

حملة لتشميع المحال المخالفة بنطاق حي شرق بالإسكندرية

حملة لتشميع المحال المخالفة بنطاق حي شرق بالإسكندرية
حملة لتشميع المحال المخالفة بنطاق حي منتزه ثان بالإسكندرية

حملة لتشميع المحال المخالفة بنطاق حي منتزه ثان بالإسكندرية
حملة لغلق المحال المخالفة بحي منتزه ثان بالإسكندرية

حملة لغلق المحال المخالفة بحي منتزه ثان بالإسكندرية
حملات صباحية ومسائية بغرب الإسكندرية ووقف فتح المحال المخالفة

حملات صباحية ومسائية بغرب الإسكندرية ووقف فتح المحال المخالفة

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

وزير الداخلية الألماني غاضب من تصريحات ميركل عن الإسلام

وزير الداخلية الألماني غاضب من تصريحات ميركل عن الإسلام

تفاصيل| تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الاعتداءات في جنوب فرنسا

تفاصيل| تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الاعتداءات في جنوب فرنسا

بالصور| احتراق مزرعة في الواحات البحرية.. والدالي: لا توجد خسائر بشرية

بالصور| احتراق مزرعة في الواحات البحرية.. والدالي: لا توجد خسائر بشرية

السيسي: "معانتنا دلوقتي متساويش حاجة جنب المعاناة إذا ضاعت الدولة"

السيسي: "معانتنا دلوقتي متساويش حاجة جنب المعاناة إذا ضاعت الدولة"

السيسي لجنود العملية الشاملة سناء 2018: أنتم أبطال ورجال

السيسي لجنود العملية الشاملة سناء 2018: أنتم أبطال ورجال

اختيارات الوطن

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

لافتة بطول 4 طوابق تحذر صاحب العقار: مش طالعين من البيت

لافتة بطول 4 طوابق تحذر صاحب العقار: مش طالعين من البيت

الأكثر قراءة

عاجل