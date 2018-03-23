حملة لتشميع وإغلاق المحلات المخالفة بنطاق حي شرق بالإسكندرية

شن حي شرق الإسكندرية حملة لغلق المحلات المخالفة وغير المرخصة بتواجد إدارة رخص المحلات ولجنة الغلق بالحي وبمصاحبة قوة شرطة قسم رمل أول، حيث تم غلق محمصة البركة الكائن ش 20 متفرع من شارع أحمد بن سليمان، وغلق مقهى عمومي الكائن 171ش وينجت بولكلي، وغلق ثلاجة موز الكائن 40ش بن تيميه باكوس.

ووجه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالتعامل بحزم تجاه جميع المحال المخالفة على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها من حيث غلق وتشميع تلك المحال التي تعمل بدون ترخيص، وذلك لحماية حقوق المواطنين، وفرض هيبة الدولة والقانون.