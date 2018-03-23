بالتفاصيل| أربعة قتلى من بينهم المنفذ في ثلاث هجمات بجنوب فرنسا

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح الجمعة في ثلاث هجمات نفذها مسلح، وقال إنه من تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن ترديه قوات الأمن في جنوب فرنسا.

وقالت مصادر قريبة من التحقيق ان المشتبه به قام في البدء بسرقة سيارة بالقرب من مدينة كركاسون وقتل راكبا واصاب السائق بجروح ثم اصاب شرطيا بالرصاص قبل ان يتوجه الى سوبرماركت في تريب على بعد نحو عشرة كيلومترات حيث قتل شخصين اخرين.

وتابعت المصادر ان قوات الامن أردت محتجز الرهائن خلال اقتحامها السوبرماركت حيث كان دركي لا يزال محتجزا، مضيفة ان الدركي وعسكري آخر اصيبا بالرصاص.

واعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة من بروكسل ان "كل العناصر تحمل على الاعتقاد بان الامر يتعلق بهجوم ارهابي" وانه سيكون في باريس في الساعات المقبلة.

وتابع ماكرون "ساكون في باريس في غضون ساعات لمتابعة وتنسيق مجمل الاجراءات التي يجب اتخاذها"، مؤكدا "دعمه لكل الذين واجهوا هذا الوضع".

وأعرب رئيس المفوضية الاوروبي جان كلود يونكر عن وقوف الاتحاد الاوروبي الى جانب الشعب الفرنسي و"دعمه التام" له.

وقال مصدر قريب من التحقيق ان السلطات تشتبه بان المنفذ مغربي في الثلاثين كان تحت مراقبة السلطات بسبب انتقاله الى التطرف.

وكانت فرنسا شهدت بين 2015 و2016 سلسلة من الاعتداءات الجهادية أوقعت 238 قتيلا ومئات الجرحى.

وأعلن رئيس الحكومة ادوار فيليب ان "الوضع خطير" وان المسألة أحيلت امام القضاء المختص بمكافحة الارهاب، مضيفا ان كل العناصر "تحمل على الاعتقاد" بان الهجوم "عمل ارهابي"، الا انه رفض التحدث عن الحصيلة.

وبحسب العناصر الاولية للتحقيق التي حصلت عليها وكالة فرانس برس من مصدر قريب من التحقيق دخل رجل "قرابة الساعة 11,15 (10,15 ت غ) محل سوبرماركت في تريب (جنوب غرب)" وانه "سُمع اطلاق نار".

وقال شاهد ان مطلق النار هتف "الله اكبر" عند دخوله السوبرماركت، بحسب مصدر قريب من الملف.

- "تهديد من الداخل" -وتمت احالة القضية الى شعبة مكافحة الارهاب في نيابة باريس واعلن وزير الداخلية جيرار كولومب انه سيأتي الى المكان.

وروت امراة كانت في السوبرماركت لاذاعة "فرانس اينفو" ان "رجلا صرخ واطلق النار مرات عدة"، مضيفة "لمحت باب ثلاجة وناديت على الناس للاحتماء. كنا عشرة أشخاص وبقيا قرابة ساعة. حصل اطلاق نار آخر وخرجا من باب الطوارئ في الخلف".

وقطعت السلطات كل الطرقات الى تريب، بينما تمركز عناصر امن مدججون بالسلاح عند مخارج المدينة على الطريق السريع، بينما حلقت مروحية تابعة للدرك فوق المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

واكدت أكاديمية مونبولييه (جنوب شرق) ان التلاميذ "في أمان" في مدارس ومعهد تريب و"ظلوا فيها" طيلة فترة احتجاز الرهائن.

وتشارك فرنسا في التحالف العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

وأعلنت في البلاد حالة طوارئ استثنائية منذ اعتداءات نوفمبر 2015 التي راح ضحيتها 130 شخصا في باريس.

وقال مسؤول كبير في مكافحة الارهاب لوكالة فرانس برس في مطلع الاسبوع الحالي ان "ليس من الممكن اليوم القول ان التهديد الإرهابي تراجع. فنحن نواجه خصوصا تهديدا من الداخل وهو خطر سيستمر وسيكون من الاصعب كشفه".