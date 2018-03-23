حملة بحي شرق الإسكندرية لمتابعة أعمال صيانة الكهرباء

تابعت إدارة الكهرباء بحي شرق بالإسكندرية، اليوم، برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس الحي، أعمال رفع مستوى الإضاءة بنطاق الحي، وتفادي المخاطر، وترشيد استهلاك الطاقة، وإزالة التعديات والسرقات على شبكة الإضاءة العامة بالميادين والشوارع وذلك من خلال حملة ميدانية مكثفة.

وخلال الحملة، تم استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة وحتى طريق 14 مايو، وتم تركيب عدد 62 كشاف بالتعاون بين إدارة كهرباء حي شرق وبين الهيئة العربية للتصنيع ليكون إجمالي ما تم تركييه هو 122 كشاف ليد، ويأتي ذلك في ظل الاهتمام بإضاءة جميع مناطق الحي حفاظا على سلامة المواطنين.