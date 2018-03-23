تسجيل الدخول

الوطن

حملة بحي شرق الإسكندرية لمتابعة أعمال صيانة الكهرباء

منذ 19 دقيقة
كتب: فاطمة محمود
حملة بحي شرق الإسكندرية لمتابعة أعمال صيانة الكهرباء

حملة بحي شرق بالإسكندرية لمتابعة أعمال صيانة الكهرباء

تابعت إدارة الكهرباء بحي شرق بالإسكندرية، اليوم، برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس الحي، أعمال رفع مستوى الإضاءة بنطاق الحي، وتفادي المخاطر، وترشيد استهلاك الطاقة، وإزالة التعديات والسرقات على شبكة الإضاءة العامة بالميادين والشوارع وذلك من خلال حملة ميدانية مكثفة.

وخلال الحملة، تم استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة وحتى طريق 14 مايو، وتم تركيب عدد 62 كشاف بالتعاون بين إدارة كهرباء حي شرق وبين الهيئة العربية للتصنيع ليكون إجمالي ما تم تركييه هو 122 كشاف ليد، ويأتي ذلك في ظل الاهتمام بإضاءة جميع مناطق الحي حفاظا على سلامة المواطنين.

أخبار متعلقة

حملة لتشميع وغلق المحلات المخالفة بنطاق حي شرق بالإسكندرية

حملة لتشميع وغلق المحلات المخالفة بنطاق حي شرق بالإسكندرية
حملات مكثفة لإزالة المخالفات بشوراع حي شرق في الإسكندرية

حملات مكثفة لإزالة المخالفات بشوراع حي شرق في الإسكندرية
"كهرباء حي شرق بالإسكندرية" تستكمل أعمال الصيانة بنطاق الحي

"كهرباء حي شرق بالإسكندرية" تستكمل أعمال الصيانة بنطاق الحي
حي شرق بالإسكندرية يشن حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف

حي شرق بالإسكندرية يشن حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

وزير الداخلية الألماني غاضب من تصريحات ميركل عن الإسلام

وزير الداخلية الألماني غاضب من تصريحات ميركل عن الإسلام

تفاصيل| تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الاعتداءات في جنوب فرنسا

تفاصيل| تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الاعتداءات في جنوب فرنسا

بالصور| احتراق مزرعة في الواحات البحرية.. والدالي: لا توجد خسائر بشرية

بالصور| احتراق مزرعة في الواحات البحرية.. والدالي: لا توجد خسائر بشرية

السيسي: "معانتنا دلوقتي متساويش حاجة جنب المعاناة إذا ضاعت الدولة"

السيسي: "معانتنا دلوقتي متساويش حاجة جنب المعاناة إذا ضاعت الدولة"

السيسي لجنود العملية الشاملة سناء 2018: أنتم أبطال ورجال

السيسي لجنود العملية الشاملة سناء 2018: أنتم أبطال ورجال

اختيارات الوطن

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

تاريخ مواجهات مصر والبرتغال

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

ببساطة| من الفائز بعد أن دقت طبول الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

النسانيس تحاصر استراحة محافظ السويس.. و«حامد»: اصطادوها

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

عروض «أوبر وكريم» لمواجهة الحكم القضائى: أملنا فى النقض كبير

لافتة بطول 4 طوابق تحذر صاحب العقار: مش طالعين من البيت

لافتة بطول 4 طوابق تحذر صاحب العقار: مش طالعين من البيت

الأكثر قراءة

عاجل