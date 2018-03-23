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الوطن

أردوغان لـ "ترامب وبوتين": تركيا لن تتراجع عن خطواتها في سوريا

منذ 14 دقيقة
كتب: وكالات
أردوغان لـ "ترامب وبوتين": تركيا لن تتراجع عن خطواتها في سوريا

الرئيس التركي-رجب طيب أردوغان-صورة أرشيفية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بحث عملية غصن الزيتون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، وإنه أبلغهما أن بلاده "لن تتراجع عن الخطوات التي اتخذتها في المنطقة"، مؤكدا في كلمة له أمام تجمع جماهيري في مدينة إسطنبول اليوم الجمعة، أن عملية "غصن الزيتون" لن تقتصر على عفرين، وستتبعها إدلب ومنبج، لحين إحقاق الحق في تلك المناطق، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأوضح أردوغان أنه أكد خلال اتصال هاتفي مع ترامب، وقوف تركيا إلى جانب المظلومين والأبرياء من خلال عملية غصن الزيتون، وأنها لن تتراجع عن ذلك.وأضاف أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية غصن الزيتون أكثر من 3700 إرهابي. مؤكدا أن بلاده ستواصل العملية، وأشار إلى أن الشعب التركي على مر تاريخه وقف إلى جانب المظلومين والمتضررين، ولم يقف إلى جانب الظالمين أبدا، على حدوصفه.

 

 

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