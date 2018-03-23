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الوطن

مجموعة مقاتلة كردية تعلن انسحابها من منطقة شنكال

منذ 38 دقيقة
كتب: وكالات
مجموعة مقاتلة كردية تعلن انسحابها من منطقة شنكال

صورة أرشيفية

أعلنت مجموعة مقاتلة كردية في العراق، اليوم، انسحاب قواتها من منطقة شنكال (سنجار)، على الحدود بين العراق وسوريا، بعد "ترسيخ الأمن والاستقرار" في المنطقة.

وأشارت "الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني"، في بيان، إلى أن قوات "الكريلا" (التابعة للمنظمة) تم انتشارها في المنطقة سابقًا لحماية أقلية الإيزيديين من الإبادة الجماعية على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابع البيان، أن وضع الإيزيديين الآن لم يعد كما كان بعد سيطرة "داعش" على مدينة الموصل في العام 2014 ميلاديًا، وأصبح انسحاب قوات "الكريلا" من المنطقة ممكنا بعد "ترسيخ الأمن والاستقرار في شنكال ومحيطها"،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

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