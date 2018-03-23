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الوطن

محافظ سوهاج يتابع وصول أفراد القوات المسلحة إلى المقار الانتخابية

منذ 20 دقيقة
كتب: خالد الغويط
محافظ سوهاج يتابع وصول أفراد القوات المسلحة إلى المقار الانتخابية

القوات المسلحة تصل إلي المقار الانتخابية بسوهاج

يتابع الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وصول أفراد القوات المسلحة إلى مدن وقرى المحافظة للمشاركة في تأمين اللجان الانتخابية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح المحافظ، أنه تم تجهيز أماكن لإقامة القوات المشاركة في تأمين اللجان وبنفس أماكن اللجان، بالإضافة لتوفير مديرية التموين كميات من الخبز.

قال صلاح عبد الباسط، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، إنه تم وصول القوات المكلفة من الجيش لتأمين اللجان الانتخابية صباح اليوم الجمعة بقرى ومدينة المنشاة، وتم توفير الإقامة والإعاشة لهم، وبدء عمل غرفة العمليات الخاصة بالوحدة المحلية لمتابعة سير العملية الانتخابية .

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