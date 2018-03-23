خالد عكاشة عن دعم قطر للإرهاب: ستغير من سلوكها أو ستُجبر على تغييره

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن الدولة المصرية منتبهة للمخططات التخريبية التي تعدها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من قطر وتركيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاوند سري، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن قوى الشر تستخدم حملات إعلامية ممنهجة ضد مصر، موضحًا أن مصر لا تواجه مثل هذه المخططات لوحدها.

وتابع: "المقاطعة العربية ضد قطر، كان لها أثر إيجابي بتعريف العالم لدعمها للإرهابي، حيث وضعنا المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وربما لم ترضينا خطوات المجتمع الدولي، لكن المجتمع الدولي بدأ يتعامل مع قطر وتركيا بكثير من المحاذير"، مستطردًا: "لم تعد قطر وتركيا تتحركان في المجتمع الدولي كما كان في فترة ما قبل المقاطعة".

وأردف: "ستتغير قطر أو ستجبر على تغيير سلوكها بدعم الإرهاب، وهناك مساحة كبيرة في الرأي العربي أصبح يقف في صف مصر ودولها الشقيقة وهي تتحدث عن ضرورة محاربة الإرهاب".