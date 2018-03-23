غدا.. "الإدارية" تنظر طعن الحكومة لاستمرار التحفظ على مدرسة إخوانية

تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، غدا، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر لصالح سيد كامل أبوخطوة، حيث يطالب الطعن باستمرار حكم التحفظ على مدرسة المقطم للغات، لتبعيتها لجماعة الإخوان الإرهابية.

واختصم الطعن رقم 101955 لسنة 62 قضائية عليا، وزير العدل.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا في 2014 ببطلان قرار لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على أموال المدرسة المشار إليها استنادًا لمخالفته لصحيح حكم القانون والدستور الذي أولى للملكية الخاصة طبيعة، خاصةً حظر على أساسها فرض الحراسة عليها أو وضعها تحت التحفظ بقرارات إدارية، وأوكل سلطة إصدار هذه القرارات لمحاكم الجنايات.