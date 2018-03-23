تحرير 362 محضر ضبط جمركي بتعويضات 231 مليون جنيه خلال فبراير

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية بجمارك بورسعيد، عن تحرير 362 محضر ضبط جمركي بتعويضات 230 مليونا و972 ألف و31 جنيها خلال شهر، بجمارك بورسعيد.

تلقى الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إخطارًا من جمارك بورسعيد يفيد أن عدد محاضر الضبط الجمركي التي حررتها الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (إلتزام) خلال شهر فبراير الماضي، بلغ 259 محضرًا بقيمة إجمالية 134 مليون و779 ألف و798 جنيه، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 56 مليونا و73 ألف و201 جنيها، وفروق الرسوم المستحقة 5 مليون 777 ألف و717 جنيه، وفروق القيمة المستحقة 16 مليون 599 ألف و890 جنيها، خلال شهرفبراير2018.

وكانت أكثر الإدارات تحريرا للمحاضر هي إدارة تحريات وضبط السخنة، حيث حررت 23 محضر ضبط جمركى بقيمة 26 مليون و290 و184 جنيه، وتعويضات وفرق قيمة ورسوم 13 مليون و710 ألف و617 جنيه.

وبلغت المتحصلات الفعلية الإجمالية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (إلتزام) خلال شهر فبراير الماضي، 19 مليون و211 ألف و222 جنيه

من جانب أخر، بلغ عدد محاضر الضبط الجمركي التي حررتها الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (عمليات) خلال شهر فبراير الماضي 103 محضرا، بقيمة إجمالية 134 مليون و237 ألف و182 جنيه، بتعويضات 155 مليونا و221 ألف 223 جنيها.

وحررت إدارة مكافحة غرب بورسعيد، والمنافذ الجمركية أكبر عدد للمحاضر بعدد 60 محضرا، بقيمة 42 مليون 664 ألف و170 جنيه، وتعويضات قدرها 32 مليون 077 ألف و770 جنيهاً، والمتحصلات 3 مليون 176 ألف و637 جنيهاً، بينما بلغت المتحصلات الفعلية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (عمليات) خلال شهر فبراير الماضي 19 مليون و189 ألف و64 جنيه.

وبذلك يبلغ عدد محاضر الضبط التي حررتها الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية "إلتزام - عمليات" خلال فبراير الماضى 362 محضر ضبط جمركى بقيمة قدرها 269 مليون و16 ألف و980 جنيها، بإجمالي فروق وتعويضات قدرها 230 مليونا و972 ألف و31 جنيها، وإجمالي متحصلات 38 مليون و400 ألف و286 جنيها.