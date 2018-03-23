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الوطن

القضاء الإسباني يوقف المرشح الوحيد لرئاسة أقليم كاتالونيا

منذ 40 دقيقة
كتب: أ ف ب
القضاء الإسباني يوقف المرشح الوحيد لرئاسة أقليم كاتالونيا

رئيس إقليم كاتلونيا

أعلنت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم، أن القاضي المكلف التحقيق في المحاولة الانفصالية لإقليم كاتالونيا أمر باحتجاز خمسة مسؤولين انفصاليين سابقين بينهم خوردي تورول المرشح الحالي والوحيد لرئاسة الإقليم.

وطلب القاضي توقيف رئيسة البرلمان الكاتالوني السابقة كارمي فوركاديل، وثلاثة وزراء سابقين في الحكومة الإقليمية، إلى جانب تورول، والأخير لن يتمكن من حضور جلسة مناقشة وتصويت مقررة السبت لانتخاب رئيس للأقليم.

وبرر القاضي قراره بالخشية من مغادرة المسؤولين الخمسة للبلاد قبل إنهاء إجراءات محاكمتهم، خاصة بعد فرار مارتا روفيرا الشخصية المؤيدة للانفصال خارج إسبانيا لتفادي الاتهامات الموجهة اليها.

وقالت المحكمة العليا أن 13 انفصاليا كاتالونيا سيحاكمون بالإجمال، بينهم الرئيس المعزول كارليس بوتشيمون.

ومن المحتمل إن تؤدي هذه الاعتقالات الأخيرة إلى إثارة التوترات مجددا في كاتالونيا، حيث بدأ انصار حركات مؤيدة للاستقلال بالتظاهر مساء الجمعة.

وتخضع كاتالونيا للحكم المباشر من مدريد الذي تم فرضه بعد إعلان الإقليم استقلاله في أكتوبر.

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