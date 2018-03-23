"من حقك تشارك" لتأكيد المشاركة الإيجابية بـ"آداب جامعة بورسعيد"

عقد مركز إعلام بورسعيد، اليوم، ندوة تحت عنوان "من حقك تشارك"، بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان، عميد الكلية، وجري التأكيد خلالها على أن المشاركة الإيجابية للشباب هي مطلب أساسي للمرحلة الراهنة، وأن المشاركة واجب ديني ووطني تجاه مصر.

شارك في الندوة الشيخ محمد مصطفى كامل، إمام وخطيب بأوقاف بورسعيد، وجري استعراض أهمية نزول المواطنين والتصويت أيا كانت هوية من سينتخبونه، حيث تعتبر المشاركة السياسية هي أساس الديمقراطية والتعبير الواضح عن مبدأ سيادة الشعب، وتمثل أرقي تعبير عن المواطنة التي تمثل من جملة النشاطات التي تساعد على ممارسة السلطة السياسة.