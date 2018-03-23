بالفيديو| تدريب مشترك بين البحرية المصرية والفرنسية لمكافحة الألغام

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لتدريب بحري مشترك بين القوات المصرية والفرنسية لإزالة الألغام.

وجاء في الفيديو، أنه استمراراً لخطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة وتتويجاً لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات البحرية المصرية والفرنسية، نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريب مشترك على مكافحة الألغام البحرية، والذي استمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر الأحمر بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والفرنسية بالإضافة إلى صائدة الألغام المصرية "نفارين" وكاسحة الألغام الفرنسية "لير"، وعدد من أطقم الغطس المدربة على مهام إزالة المتفجرات تحت سطح الماء.

واشتمل التدريب على صد هجوم معاد غير نمطى باللنشات السريعة، والتدريب على إلقاء ومكافحة الألغام البحرية مع اتخاذ إجراءات البحث والاكتشاف والتحييد لتلك الألغام باستخدام أحدث المعدات وأجهزة السونار مما يسهم في صقل مهارات القوات فى التدريب على إحكام تأمين الموانئ ضد جميع أنواع الألغام البحرية ومتابعة التطور فى الوسائل والمعدات المتخصصة فى مكافحتها.

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحرى وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المشاركة في التدريب.