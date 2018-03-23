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الوطن

وزير الاتصالات يفتتح البطولة العربية الـ11 للروبوت بشرم الشيخ

منذ 39 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
وزير الاتصالات يفتتح البطولة العربية الـ11 للروبوت بشرم الشيخ

صورة أرشيفية

افتتح وزير الاتصالات، ياسر القاضي، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، مساء اليوم، فعاليات البطولة العربية الحادية عشر للروبوت، المنعقدة من يوم 23 إلى 26 مارس الجاري، تحت رعاية وزارة الاتصالات والتكنولوجيا ومكتبة الإسكندرية والجمعية العربية "الروبوت والكمبيوتر".

وتستضيف البطولة قاعة المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة السلام شرم الشيخ، ويشارك في البطولة 176 فريقا من عدة دول عربية منها السعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، واليمن، والبحرين، والمغرب.

وجري رصد انتشار لافتات الدعاية للبطولة تملأ الشوارع الرئيسية والميادين العامة بشرم الشيخ، وكذلك أعلام الدول العربية المشاركة.

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