ضبط طن دقيق مدعم في البحر الأحمر قبل بيعه بالسوق السوداء

تمكن ضباط مباحث قسم التموين في البحر الأحمر، اليوم، من ضبط مسؤول مخبز بالغردقة لقيامه بالصرف في طن دقيق مدعم بقصد بيعها بالسوق السوداء.

تلقى اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من مباحث التموين يفيد ضبط المسئول عن مخبز بمنطقة الفيروز، ثان الغردقة، بقيامه بالتصرف في عدد 232 شيكارة، دقيق مدعم بإجمالي 11 طن و600 كيلو جرام من حصة المخبز والمدعم من قبل الدولة لإنتاج رغيف الخبز بقصد الإتجار في السوق السوداء، مخالفا بذلك القانون رقم109 لسنة 1980 ميلاديًا، والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 ميلاديًا، والتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 ميلاديًا.

حرر عن الواقعة المحضر رقم 2 أحوال مباحث التموين لسنة 2018 ميلاديًا، وأخطرت النيابة العامة.