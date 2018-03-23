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الوطن

ترامب يعلق على نتائج تحقيق "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
ترامب يعلق على نتائج تحقيق "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية

الرئيس الأمريكي-دونالد ترامب-صورة أرشيفية

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة الاستخبارات لمجلس النواب الأمريكي في "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر"، اليوم الجمعة: "تصوت لجنة الاستخبارات لمجلس النواب لصالح نشر التقرير النهائي. ونتائجه، أولا، لم تقدم أي أدلة على وجود مؤامرة بين حملة ترامب وروسيا، وثانيا، تدل على أن رد إدارة أوباما بعد الانتخابات لم يكن مناسبا، وثالثا، أن كليبر (المدير السابق للاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كليبر) قدم شهادات غير متتابعة حول اتصالاته مع وسائل الإعلام"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

وكانت لجنة الاستخبارات لمجلس النواب الأمريكي نشرت أمس الخميس تقريرها النهائي حول "التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية". وجاء في التقرير أن اللجنة لم تجد أي أدلة على وجود مؤامرة بين موسكو والحملة الانتخابية لدونالد ترامب الذي فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأفادت صحيفة "Washington Free Beacon" بأن اللجنة صرحت في وثيقتها النهائية بأن المدير السابق للاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كليبر الذي يتعاون حاليا مع قناة "سي أن أن" كمحلل في مسائل الأمن القومي، كان "يقدم شهادات غير متتابعة حول اتصالاته مع وسائل الإعلام بما فيها "سي أن أن".

كما أشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لم تبلغ آنذاك ممثلي حملة ترامب بأن أعضاءها يثيرون قلقا لدى الاستخبارات الأمريكية.

 

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