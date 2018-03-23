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الوطن

عاجل| مصرع شخصين وإصابة ثالث في انهيار "خزان مياه" بكفر الشيخ

منذ 18 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
عاجل| مصرع شخصين وإصابة ثالث في انهيار "خزان مياه" بكفر الشيخ

صورة أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، في انهيار خزان مياه "صهاريج"، بقرية المجاز الشرقي التابعة لمركز الحامول، في محافظة كفرالشيخ.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين والمتوفين لمستشفى الحامول المركزي، وجار تحرير محضر والعرض على النيابة العامة.

كان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطاراً من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بكفرالشيخ، يفيد انهيار مبنى قديم عبارة عن خزان مياه "صهاريج"، ملكاً لأحد الأشخاص بالقرية، وتبين مصرع شخصين، وإصابة شخص أخر، وإنقاذ عدداً من الأشخاص من تحت الإنقاض، ودفعت قوات الشرطة بلودر للإنقاذ.

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